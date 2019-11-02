Иерусалим, , 03:41 — REGNUM Обстрел ряда объектов боевиков в секторе Газа начали ВВС Израиля в ответ на выпущенные ракеты по израильской территории. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным военных, из десяти ракет выпущенных боевиками, восемь удалось перехватить с помощью системы ПРО. Одна неперехваченная ракета упала недалеко от жилого дома в городе Сдерот, оставив небольшие разрушения. От падения этой ракеты никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, при ракетном обстреле территории Израиля со стороны сектора Газа пострадала одна женщина.

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