Москва, , 21:29 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин произвёл ряд перестановок в управах районов столицы. Распоряжения опубликованы на официальном сайте правительства Москвы.

Согласно опубликованным документам, на место ушедшего на пенсию главы управы Ярославского района Москвы Сергея Киржакова назначили бывшего главу управы района Ростокино Михаила Бурцева.

«Назначить Бурцева Михаила Михайловича на должность главы управы Ярославского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы района Ростокино», — говорится в распоряжении.

В свою очередь, новым главой управы Ростокино стала бывшая глава управы района Марьина роща Светлана Гордикова. Место Гордиковой занял экс-глава управы района Отрадное Владимир Литовский. Руководить районом Отрадное будет Павел Литовченко, экс-глава Лосиноостровского района, а в Лосиноостровском районе главой станет Роберто Леонов.

Также экс-глава района Лианозово Сергей Юрьев назначен на аналогичный пост в Бибирево. На его место придет экс-глава управы района Северный Елена Колесова. Помимо этого, бывший глава управы района Бибирево Вадим Бужгулашвили возглавит управу Алексеевского района, а его предшественница на этой должности, Екатерина Потапенко, назначена в управу района Северный.