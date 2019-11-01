Хмеймим, Сирия, , 20:16 — REGNUM Первое совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы прошло без замечаний и будет повторено, сообщил 1 ноября журналистам полковник военной полиции ВС РФ Александр Безклубов.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы Msb.gov.tr

По информации российской военной полиции, патрулирование продолжалось четыре часа, техника и военнослужащие с поставленной задачей справились.

Патруль передвигался на девяти бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун» и Kirpi. Кроме того, патруль был усилен бронетранспортёром БТР-82 российской военной полиции.

Александр Безклубов сообщил, что стороны договорились о повторном патрулировании этого участка после двухнедельной паузы. При этом российский офицер подчеркнул, что следующий маршрут патрулирования «в любом случае должен быть лучше предыдущего».

Как сообщало ИА REGNUM, первое совместное патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы прошло в соответствии с положениями меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: первое российско-турецкое патрулирование в Сирии прошло успешно