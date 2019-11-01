Ульяновск, , 19:29 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отреагировал на критику председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова (фракция «Единая Россия») об инициативе минприроды региона по отстрелу бездомных собак и кошек. Глава региона подчеркнул, что к рассмотрению подобных инициатив «надо подходить максимально взвешенно».

Губернатор Сергей Морозов прокомментировал пост Владимира Бурматова в «Инстаграмме», который назвал инициативу минприроды Ульяновской области по отстрелу бездомных собак и кошек противоречащей не только федеральным законам, но и «принципам гуманности» и «элементарного здравого смысла». Депутат заявил, что будет сделано всё для того, чтобы эту «глупость заблокировать», и направит соответствующие обращения губернатору и в прокуратуру.

«Хочу заметить, что это не закон и даже не проект закона. Считаю, что даже к рассмотрению таких инициатив надо подходить максимально взвешенно. Природу и её обитателей надо беречь, а не уничтожать», — отреагировал ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Также опубликован комментарий министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрия Фёдорова. Глава ведомства ссылается на обращение от областного общества охотников и рыболовов: так, охотники «находят повсеместно в лесах трупы косуль, зайчат, растерзанных бродячими собаками», а рыбаки обеспокоены массовостью бакланов, которые «наносят вред водным ресурсам, другим птицам, прибрежной растительности».

«Живой пример: памятник природы остров Борок в Мелекесском районе, где из-за большого количества бакланов, прилетевших к нам из южных регионов, исчезает колония серых цапель, и гибнут краснокнижные растения», — отмечает глава минприроды.

По его словам, «дикие кошки разоряют птичьи гнёзда», а ушедшие с подворий собаки сбиваются в стаи, что опасно и для «людей, находящихся в лесу». Дмитрий Федоров отмечает, что в связи с этим «был разработан законопроект, который регулировал бы численность данных животных далеко за пределами населённых пунктов»:

«Мы готовы его обсуждать, корректировать, изменять. Однако замалчивать проблему также нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на общественное обсуждение вынесен проект, предполагающий увеличение числа «охотничьих видов» в регионе за счёт включения в перечень «бродячих беспородных собак и кошек», серых ворон и бакланов. В минприроды региона ссылаются на то, что они являются переносчиками различных заболеваний и наносят «вред биоресурсам».

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