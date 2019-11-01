Вильнюс, , 19:09 — REGNUM В Сейме Литвы будут добиваться запрета гастролей любых российских исполнителей, которые «поддержали оккупацию Крыма», заявляет депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Касчюнас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 ноября.

Ближайшими в «чёрный список» предлагают внести Дмитрия Харатьяна, концерты которого в Литве запланированы во второй половине февраля 2020 года и Филиппа Киркорова, у которого гастроли в Литве запланированы в середине марта 2020 года. «Я не раз обращался в МИД Литвы по поводу запрета въезда таких лиц в Литву», — заявил Касчюнас.

Напомним, соседняя с Литвой Латвия сегодня, 1 ноября, объявила о внесении в чёрный список российского исполнителя Григория Лепса. Лепсу также запрещён и въезд в Литву, как и целому ряду других исполнителей — Олегу Газманову, Валерии и так далее.