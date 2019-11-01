Москва, , 13:55 — REGNUM Известно, что контракт на поставку российскому Военно-морскому флоту шести дизельных подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» был подписан в сентябре 2016 года в ходе международного военного технического форума «Армия-2016». Вся эта серия субмарин отправится на Тихоокеанский флот.

1 ноября 2019 года проводится одновременная закладка двух подлодок данного проекта на АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Речь идёт о двух дизель-электрических подводных лодках «Уфа» и «Магадан». Данные субмарины относятся к третьему поколению — это дальнейшее развитие проектов 636 и 877.

На Западе лодки проекта «Варшавянка» прозвали «Чёрная дыра» из-за их малошумности. Скорость под водой данных подлодок достигает 20 узлов. Предельная глубина погружения составляет 300 метров. Экипаж включает 52 человека. Автономность плавания составляет 45 суток.

Лодки этого класса специально созданы для уничтожения субмарин и надводных кораблей противника, для обороны российских военно-морских баз, прибрежных и морских коммуникаций.

Лодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, в боекомплект которых входят 18 торпед или 24 мины, а также крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ».

Следует заметить, что именно с лодок проекта «Варшавянка» несколько раз наносились удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористических организаций в Сирии.

Согласно ранее озвученным планам, постройка серии из шести подлодок проекта 636.6 должна быть завершена на «Адмиралтейских верфях» в 2022 году, а в пункты базирования Тихоокеанского флота субмарины должны прибыть до 2025 года.