Москва, , 11:54 — REGNUM Инициаторы импичмента президента США Дональда Трампа хотят сделать главу Белого дома токсичным, и это им уже удаётся, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Из команды Трампа постепенно отваливаются различные игроки. Например, с Волкером это случилось именно поэтому. Кроме того, демократы рассчитывают изолировать Трампа на внешнем контуре. Кто теперь из послов или других иностранных представителей будет встречаться с Трампом, понимая, что завтра тот может опубликовать их переговоры? — сказал Абзалов. — Причём есть ещё пара внутриполитических задач. У Пелоси не было особого выбора. Дело в том, что в Демократической партии происходит разрыв. После промежуточных выборов усиливаются позиции так называемых «новых левых». И они активно настаивали на том, чтобы инициировать импичмент. И Пелоси долго отказывалась сделать этого. Так что вопрос встал ребром, и возникла угроза раскола Демократической партии. Поэтому импичмент устроили ради того, чтобы сохранить единство партии».

Это, как пояснил эксперт, ещё раз доказывает, что наибольший урон демократы получают не из-за противостояния с республиканцами, а из-за борьбы друг с другом. По мнению Абзалова, в своё время бывший кандидат в президента США Хиллари Клинтон так и не стала хозяйкой Овального кабинета не из-за противостояния с Трампом, а из-за скандала, связанного с тем, что она не допускала другого американского политика — Берни Сандерса к нормальной агитации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, процедуру отрешения президента от должности инициировали представители Демократической партии США — 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнуть импичменту.

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