Москва, 1 ноября 2019, 11:54 — REGNUM Инициаторы импичмента президента США Дональда Трампа хотят сделать главу Белого дома токсичным, и это им уже удаётся, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Это, как пояснил эксперт, ещё раз доказывает, что наибольший урон демократы получают не из-за противостояния с республиканцами, а из-за борьбы друг с другом. По мнению Абзалова, в своё время бывший кандидат в президента США Хиллари Клинтон так и не стала хозяйкой Овального кабинета не из-за противостояния с Трампом, а из-за скандала, связанного с тем, что она не допускала другого американского политика — Берни Сандерса к нормальной агитации.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, процедуру отрешения президента от должности инициировали представители Демократической партии США — 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнуть импичменту.
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