Сухум, , 11:44 — REGNUM 31 октября парламент Абхазии принял постановление о создании рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере, об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

По словам председателя парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолии, рабочей группе предстоит, в частности, разработать закон о демографии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 октября парламент Абхазии также одобрил внесение изменений в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия».

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