Сухум, 1 ноября 2019, 11:44 — REGNUM 31 октября парламент Абхазии принял постановление о создании рабочей группы по разработке законодательства в социальной сфере, об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.
По словам председателя парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолии, рабочей группе предстоит, в частности, разработать закон о демографии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 октября парламент Абхазии также одобрил внесение изменений в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия».
Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии увеличат выплаты некоторым категориям пенсионеров