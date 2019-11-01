Рига, , 11:12 — REGNUM В порт Лиепая вошла первая противоминная группа кораблей военного контингента НАТО, в составе которой находится и латвийский минный тральщик M-06 «Tālivaldis». Об этом, как пишет портал LSM, сообщила 1 ноября представитель морских пограничных сил Латвии Лива Вейта.

По ее словам, на 84 причале с 13:00 до 17:00 по местному времени жители города смогут осмотреть корабли группы. Кроме латвийского судна в её состав входят норвежский и немецкий корабли.

Вейта добавила, что иностранные моряки встретятся с сухопутными коллегами, находящимися в Латвии в составе расширенного контингента НАТО и занимающимися разминированием неразорвавшихся боеприпасов на суше, и продемонстрируют им специальную водолазную экипировку для этих работ.