Москва, , 09:51 — REGNUM Благодаря совместным действиям России и Турции удалось создать условия для спокойного обсуждения судьбы курдского народа в Сирии. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы создали условия, которые позволят спокойно, не в промежутках между боевыми действиями, договариваться о судьбе курдов в Сирии», — сказал глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что проблема курдского народа выходит за пределы Сирии, так как курды живут также в Ираке, Иране и Турции. От данной проблемы не получится никуда уйти, и никто не хочет, чтобы регион взорвался из-за нее.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на территории Сирии. Действия были направлены на то, чтобы оттеснить от сирийско-турецкой границы курдские военизированные подразделения, которые в Турции считаются террористическими.