Париж, , 09:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен бороться с «параллельными обществами», к которым он относит, в частности, «украинские и болгарские банды», сообщила 31 октября газета Deutsche Welle.

Макрон сделал данное заявление в интервью правому французскому изданию Valeurs Actuelles:

«Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара… вместо нелегальных украинских или болгарских банд».

Критики предполагают, что таким образом действующий президент Франции хочет завоевать симпатии сторонников главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году граждане Украины с огромным отрывом лидировали по количеству полученных видов на жительство в Евросоюзе. Большая часть из них получила документы в Польше.

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