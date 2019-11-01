Кишинёв, , 01:32 — REGNUM Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии отказалась пересмотреть дело экс-премьера Владимира Филата, приговоренного к девяти годам тюрьмы за коррупцию. Как передает ИА REGNUM, ВСП оставила в силе решение Апелляционной палаты, которая тоже отказалась пересматривать дело Филата.

Судьи посчитали, что в жалобе нет оснований для пересмотра дела. Кишиневский суд в июне 2016 года приговорил Владимира Филата к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Кроме того, по решению суда у него конфисковано незаконно нажитое имущество. Решение суда подтвердили все вышестоящие инстанции.