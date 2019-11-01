Ханой, , 09:14 — REGNUM Департаменты образования Новой Зеландии и Ханоя подписали соглашение о сотрудничестве в рамках церемонии, которая состоялась в Ханое 30 октября.

В мероприятии приняли участие министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон, посол Новой Зеландии во Вьетнаме Венди Мэтьюз и председатель муниципального народного комитета Ханоя Нгуен Дык Чунг.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в соответствии с соглашением, обе стороны будут работать над тем, чтобы все большее количество студентов из Ханоя обучалось в Новой Зеландии.

Кроме того, министерство образования Новой Зеландии и Ханой будут сотрудничать в повышении квалификации учителей и должностных лиц из столицы Вьетнама, а также в дальнейшем укреплении сотрудничества и обмена между школами и университетами с обеих сторон.