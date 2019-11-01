Пхеньян, , 01:17 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын был удовлетворен испытательными пусками ракет из «сверхкрупного реактивного орудия», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Академии национальной обороны организовали испытательную стрельбу, нацеленную на проверку безопасности системы непрерывной стрельбы сверхкрупного реактивного орудия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты пусков были признаны успешными, о чем незамедлительно сообщили в центральный комитет Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер Ким Чен Ын был удовлетворен результатами испытаний и поздравил ученых, принимавших участие в разработке и проверке орудия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. По данным японского министерства обороны, ракеты преодолели расстояние от 350 до 400 километров на высоте 100 километров от поверхности Земли.

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