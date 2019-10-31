Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Члены палаты представителей Конгресса США одобрили резолюцию, которая официально запускает процедуру импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Голосование состоялось сегодня, 31 октября.

Согласно этой резолюции расследование о возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной фазе. Это и есть запуск процедуры импичмента.

За эту резолюцию проголосовали 232 конгрессмена. Против выступили 196.

Палата представителей предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать все расследования действий президента США Дональда Трампа.

Напомним, что демократы в Конгрессе обвинили Трампа в том, что он якобы воспользовался своим служебным положением и давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против возможного конкурента Трампа на выборах президента — экс вице-президента Джо Байдена.

Трамп однако отвергает все обвинения и считает, что демократы сошли с ума и хотят устроить государственный переворот.