Бишкек, , 19:23 — REGNUM Китайская компания предоставила столичной милиции оборудование и программное обеспечение, предназначенное для распознавания лиц, стоимостью более $5 млн (319 млн рублей). Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 октября, на открытии цифровизированного центра ГУВД Бишкека.

Глава государства поблагодарил китайских партнеров за техническую помощь, оказанную киргизстанским правоохранительным органам.

«В этот центр будет поступать оперативная информация. В места совершения преступления правоохранительные органы будут оперативно приезжать и раскрывать их», — сказал он.

Также президент Жээнбеков отметил, что благодаря привлечению грантовых средств в городе Бишкек установлено 20 видеокамер с системой распознавания лиц, которые в настоящее время функционируют в общественных местах столицы.

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