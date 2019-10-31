Москва, , 19:08 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации опровергло свое же заявление о том, что в 54 субъектах Федерации произошло существенное сокращение количества врачей. Соответствующее заявление распространила сегодня, 31 октября, пресс-служба Минздрава.

Напомним, что ранее Минздрав распространил информацию о том, что количество врачей сократилось в 54 регионах. При этом в ряде регионов было объявлено о катастрофическом сокращении, чуть ли не на 50%, в частности в Бурятии, Якутии, Новосибирской и Томской областях.

Однако власти этих регионов выступили с опровержением этой информации.

Теперь же Минздрав заявляет, что произошла некая техническая ошибка, и сообщение о сокращении числа врачей в регионах требует уточнения.

«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», — заявили в Минздраве.

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