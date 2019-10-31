Душанбе, , 19:03 — REGNUM В столице Таджикистана Душанбе состоялось консультативное совещание экспертов аппаратов Советов безопасности Таджикистана и России, в котором приняли участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Совета безопасности Таджикистана Махмадали Ватанзода, а также представители некоторых министерств и ведомств обеих стран.

В рамках совещания эксперты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах борьбы с экстремизмом, терроризмом, а также организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических веществ.

Помимо этого, стороны также рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане, обсудили состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между двумя странами и другие важные стратегические вопросы.

По итогам совещания участники встречи пришли к выводу, что необходимо продолжать совместную работу различных профильных ведомств и министерств двух стран в согласовании по актуальным вопросам обеспечения безопасности в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДК. Также секретари Советов безопасности России и Таджикистана подписали необходимые бумаги и соответствующий протокол.