Майкоп, , 17:24 — REGNUM В Адыгее переизбрали уполномоченного по правам человека в республике Анатолия Осокина. Представленную главой региона кандидатуру единогласно поддержали депутаты Госсовета-Хасэ, пишет 31 октября «Адыгея сегодня».

На заседании парламента депутаты отметили ответственность Осокина, его добросовестность и принципиальность в решении вопросов, волнующих жителей региона. Омбудсмен в свою очередь поблагодарил депутатов за положительную оценку его деятельности и принес присягу уполномоченного по правам человека в Адыгее.

Анатолий Осокин родился в 1948 году в Астраханской области. Около 32 лет прослужил в армии, является полковником в отставке. Трижды избирался депутатом парламента Адыгеи, в 2001—2009 годы работал председателем комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления. Должность омбудсмена республики занимает с октября 2009 года, повторно переизбирался в 2014 году.

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