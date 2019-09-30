Майкоп, , 10:46 — REGNUM В Адыгее назначены новые заместители руководителя администрации главы и правительства республики. Согласно указам главы региона Мурата Кумпилова эти должности получили Саниет Хотко и Заур Конов.

Хотко продолжит руководить правовым управлением администрации, которое она возглавляет около 12 лет. Конов отныне будет руководить управлением по взаимодействию с федеральными органами власти и внутренней политике.

Трудовую деятельность Саниет Хотко начала в 1996 году на посту специалиста государственно-правового управления президента Адыгеи. Затем трудилась на разных должностях в правовом управлении, которое возглавила в 2007 году.

Заур Конов в разные годы руководил коммерческим банком, был заместителем главы Кошехабльского района Адыгеи. В последние годы работал помощником сначала премьер-министра республики, затем — главы региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее новым руководителем администрации главы и правительства Адыгеи был назначен прежний министр сельского хозяйства республики Владимир Свеженц.