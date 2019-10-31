Москва, , 16:08 — REGNUM Заявлением по решению Дании относительно «Северного потока — 2» президент Украины Владимир Зеленский пролоббировал интересы США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Заявив, что положительное решение Дании по «Северному потоку — 2» усиливает Россию и ослабляет Европу, президент Украины Владимир Зеленский тем самым искусственно противопоставляет Россию и Европу», — заявил Клинцевич.

По сути, речь идет «об откровенном лоббизме интересов США, которым в качестве конкурента не нужна новая объединенная Европа», указал сенатор.

Строительство газопровода, будучи важным шагом к такой Европе, одновременно усиливает и Россию, и Европу в целом, неотъемлемой частью которой является наша страна, заключил Клинцевич.

Дания дала согласие на строительство «Северного потока — 2».

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