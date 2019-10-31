Москва, , 14:36 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предостерег от «регуляторной гильотины» и обещает запрос в Конституционный суд в случае угроз социальным гарантиям, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

«Если мы увидим, что правительство переходит грань и угрожает социальным гарантиям граждан, фракция «Справедливая Россия» инициирует запрос в Конституционный суд РФ о правомочности принимаемых кабмином решений», — заявил Миронов.

Он осудил готовность правительства одним махом отменить более 20 тыс. актов — только их перечень занимает почти 2 тыс. страниц.

«Попробуй, разберись, что навалено в этой куче. Нет никакой гарантии, что вместе с устаревшими требованиями под нож не попадут и весьма полезные или даже жизненно необходимые нормы. Вопросы взывает также намерение исполнительной власти отменять акты, принятые законодательными органами или профсоюзами в лице ВЦСПС», — указал парламентарий.

По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева до 15 ноября Минюст должен подготовить проект постановления о признании утратившими силу или недействующими правовых актов СССР и РСФСР. Эта процедура получила название «регуляторная гильотина».

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