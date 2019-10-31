Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM

В Смольном состоялось подписание соглашения о вхождении представительств Архангельской области и Республики Коми в состав Совета представительств, созданного по инициативе Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Об этом 31 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы изначально планировали, что наш Совет не предназначен для деклараций и каких-то громких выступлений. Основная его задача это площадка для рассмотрения каких-то конкретных предложений и конкретных дел», — прокомментировал подписание Соглашения руководитель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков и подчеркнул, что Санкт-Петербург последовательно и активно участвует в арктической повестке Российской Федерации. В качестве положительного примера сотрудничества Герман Широков назвал усиливающееся взаимодействие между петербургскими вузами и учебными заведениями Арктической зоны России (АЗР), что, по его мнению, увеличит возможность формирования научно-образовательных центров мирового уровня на этих территориях.

Со своей стороны руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Кадашова отметила, что ее регион с удовольствием принял предложение о вступлении в Совет и подчеркнула объединяющую роль северной столицы.

«Для нас, как для Северо-Западного региона все-таки центром является Санкт-Петербург. Новые компетенции, новые технологии приходят в Архангельскую область через Санкт-Петербург и нам очень важно получать отсюда информацию быстро. Во-вторых, мы все здесь решаем одну задачу и нам надо не разделяться, решая проблемы развития Арктической зоны, а объединяться, потому что эта задача национальная», — сказала Наталья Кадашова.

Добавим, что из девяти регионов, полностью или частично отнесенных к АЗР, в Санкт-Петербурге имеют свои представительства шесть — Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Мурманская и Архангельская области. Одним из последних наиболее значимых совместных мероприятий Совета представительств, сталСанкт-Петербургский арктический конгресс «Арктика — территория объединения компетенций», проведенный 29 августа.