Пекин, , 08:30 — REGNUM Всякая пропаганда сработает, если есть в сознании целевой аудитории крючок, за который она может зацепиться. Как можно вызвать цепную реакцию от китайского обывателя к российским экспертам, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ставшие более интенсивными отношения Китая и России, надежды на полноценный союз и взаимопомощь сыграли, как ни странно, не только положительную роль. За примером далеко ходить не надо: известный китайский поисковик Sohu, который принадлежит миллиардеру Чжану Чаояну, время от времени запускает провокационные рассуждения, которые достаточно некритично воспринимаются российской стороной. Причем как рядовыми гражданами, так и маститыми экспертами, которые, казалось бы, обязаны «отличать Бебеля от Бабеля».

Вот и сообщение о том, что атомная бомба является абсолютным аргументом и делает невозможной агрессию против своего обладателя, вызвало странную реакцию в российском интернет-сообществе. Предназначалось сообщение, конечно, в первую очередь китайскому населению, которое должно было успокоиться по поводу американской агрессии против Китая. Но рикошетом похожие рассуждения обуяли и российский интернет — мол, если атомная бомба у нас есть, так почему США продолжают оставаться привычным пугалом, ради борьбы с которым надо жертвовать, например, комфортом?

Вот так один ложный тезис может вызвать цепную реакцию массовых сомнений. Действительно, мы живем не в каменном веке, чтобы агрессия выражалась только и исключительно в замахивании в сторону противника тем или иным оружием. Агрессия в наше время комплексна, включает в себя и торговую, и дипломатическую, и политическую, и, конечно, военную. Геополитический конкурент, как опытный музыкант, нажимает на все перечисленные клавиши, чередуя их в соответствии со своим «музыкальным» замыслом. С этой точки зрения и публикация в Sohu может считаться маленькой нотой в опасной для России и Китая симфонии.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Гарантирует ли ядерный потенциал от военного нападения?».