Кишинёв, , 12:02 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон вмешался в ситуацию вокруг реформы юстиции в стране. Как передает ИА REGNUM, он создал собственный совет экспертов, который займется реформой юстиции и в частности законодательными инициативами в этой сфере, которые будут представляться на одобрение президенту.

Среди членов созданного Додоном совета — бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш, бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский, бывший госсекретарь минюста Николай Ешану, ряд судей, адвокатов и прокуроров, а также международный эксперт в области юстиции Карстен Манке.

Додон заявил, что реформа юстиции играет ключевую роль в дальнейшем социально-экономическом развитии республики. «Этого нельзя достичь без подлинно свободной юстиции, где не будет давления сверху, списков и всяких предпочтений», — подвел итог Додон.

Ранее предложенная правительство и минюстом реформа юстиции вызвала раскол в судебном корпусе Молдавии. Часть судей, среди которых многие причастны к актам коррупции, политическим процессам и преследованиям при режиме олигарха Владимира Плахотнюка, воспротивились реформе.

Еще один скандал возник при попытке выбрать кандидата на пост генпрокурора. Специальная комиссия отобрала четырех из 16 кандидатов. Результаты конкурса вызвали жёсткую критику со стороны гражданского общества, поскольку в финал не вышел наиболее популярный кандидат на эту должность гражданский активист и адвокат Штефан Глигор.

После объявления решения комиссии в интернете начался сбор подписей за отставку министра юстиции Олеси Стамате. В корректности конкурса усомнилась и премьер-министр Молдавии Майя Санду.

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