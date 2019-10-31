Москва, , 10:50 — REGNUM Если бы Копенгаген в конце концов отказал РФ в строительстве газопровода «Северный поток — 2» на территории датского шельфа, это была бы сенсация и воспринималось бы как странное и непонятное решение, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Газопровод «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Важный фактор состоит в том, что накануне принятия решения о согласии на строительство «Северного потока — 2» Дания дала согласие на строительство газопровода из Норвегии через свои территориальные воды, — сказал Шаповалов. — Согласитесь, что в данном случае возникает достаточно абсурдная ситуация в плане аргументации позиции по недопущению строительства российского газопровода через свою территорию, если только что было допущено строительство норвежского. Возникает вопрос — а что, российский газ чем-то фундаментально отличается от норвежского в плане экологической состоятельности? Очевидно, что и там, и там используются схожие технологии. У Дании не осталось аргументов для того, чтобы препятствовать России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера, компания-оператор проекта газопровода «Северный поток — 2» намерена достроить трубопровод в срок.

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