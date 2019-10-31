Брюссель, , 09:29 — REGNUM В ходе рабочего ужина с лидерами стран Западных Балкан, организованного высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини, мандат которой истечет 1 декабря, президент Сербии Александр Вучич воспользовался случаем задеть главу Косово и бывшего партнера по диалогу Хашима Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, если других лидеров балканских государств Могерини поприветствовала формальным рукопожатием, то президент Косово был встречен с распростертыми объятиями.

Президент Сербии прокомментировал это, сказав (по-сербски): «Хашим, Федерика больше хочет поцеловаться с тобой». Президент Тачи проигнорировал замечание сербского лидера, а Вучич продолжил: «Смотрите, притворяется, что не понимает сербский, а говорит очень хорошо».

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