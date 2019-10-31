Калининград, , 03:13 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в заседании президиума Госсовета в Светлогорске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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30 октября участники обсуждали вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение» в тематических группах, которые возглавляют губернаторы.

«Работаю с коллегами губернаторами — Осипов Александр — Забайкальский край, Цыденов Алексей —на расширенном заседании Государственного Совета РФ. Обсуждаем очень важные вопросы развития первичного звена здравоохранения страны», — написал Айсен Николаев в своём в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Светлогорске Калининградской области Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».