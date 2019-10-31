Будапешт, , 00:43 — REGNUM Россия приветствует решение Дании по строительства участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 30 октября в Будапеште.

«Когда мы сюда прилетели, узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и суверенитет, а также «интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов».

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Полностью завершить его строительство планируется уже к концу текущего года.

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