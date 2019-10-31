Москва, , 00:57 — REGNUM Польша и Украина могут направить свои усилия на созидательные цели после того, как Дания одобрила прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать. Тратить энергию и силы на срыв проекта более не имеет смысла — лучше употребить их на созидательные цели», — заявил российский сенатор.

Пушков также выразил сомнения, что Нафтогаз Украины способен на какие-либо созидательные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент России Владимир Путин поприветствовал решение Дании по прокладке газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны. По мнению российского лидера, Дания защищает свои интересы, а также интересы своих главных партнеров в Европе.

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