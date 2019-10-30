Ростов-на-Дону, , 23:39 — REGNUM Один из бывших кандидатов на пост главы администрации Ростова-на-Дону пытается оспорить итоги конкурса по выбору сити-менеджера. Он подал в суд на конкурсную комиссию.

Заявление принято к производству Кировским районным судом донской столицы, сообщает «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу суда. Экс-кандидат на руководящий пост намерен отменить решение комиссии, отказавшей ему в допуске к проведению конкурса. Издание уточняет, что истец — один из кандидатов, который не прошёл первый этап конкурса из-за отсутствия стажа муниципальной работы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону решением депутатов Ростовской городской думы 22 октября 2019 года был избран Алексей Логвиненко. За него проголосовали 35 из 37 депутатов. Оппонент Логвиненко депутат гордумы, директор компании «Агрохимсоюз» Сергей Заревский не получил ни одного голоса.

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