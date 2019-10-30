Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.

Facebook (сс) downloadsource.fr

По утверждению пресс-службы, удалённые ими сети аккаунтов созданы в России, целенаправленно воздействовали на ряд стран Африки и были связаны «с российским бизнесменом Евгением Пригожиным».

«Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию», — указано в сообщении пресс-службы Facebook.

Кроме того, удалённые сети обвиняются в том, что они часто публиковали материалы Sputnik и RT.

Стоит отметить, что эта акция компании Facebook «странным образом» совпала с завершением международного саммита и экономического форума «Россия-Африка», результаты которого уже признаны крупным политическим успехом России.

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