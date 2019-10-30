Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявило о приостановке деятельности в связи с решением министерства финансов страны с 30 октября и «до дальнейшего уведомления». Об этом 30 октября говорится на официальной странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

«В связи с решением министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении израильского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Также в нём отмечается, что с этого момента не будут предоставляться консульские услуги и никто не будет допущен в консульство.

Кроме этого, указывается, что дипломаты Израиля прилагают максимальные усилия для укрепления силы и устойчивости своей страны и потому выполняют решение министерства финансов Израиля.

«Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал США «сделать намного больше» для противодействия Ирану.