Бишкек, , 10:51 — REGNUM Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков не признал себя виновным в лоббировании интересов китайской компании ТВЕА при модернизации бишкекской ТЭЦ, сообщает 30 октября издание 24.kg.

Отмечается, что слушания проходят в Свердловском районном суде Бишкека. Исаков заявил, что его переписка с ОАО «Электрические станции» свидетельствует в пользу отсутствия сговора с китайской компанией.

Бывший премьер министр добавил, что у него есть документ, в котором указывается о различных вариантах сотрудничества, в том числе с Россией и Китаем.

Напомним, в настоящее время под следствием в Киргизии находится бывшие премьер-министры республики Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат Осмонбек Артыкбаев.

Кроме того, под домашним арестом находится бывшая министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлено обвинение в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-председателя правительства Киргизии принудительно доставили в суд