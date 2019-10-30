Москва, , 09:42 — REGNUM Спикер Госдумы призывал извлечь уроки и сохранить память о жертвах политических репрессий, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

«Такое никогда не должно повториться. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки и сохранить память», — сказал спикер Госдумы журналистам.

В России — День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.