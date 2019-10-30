Банги, , 07:03 — REGNUM В Центральноафриканской Республике (ЦАР) по-прежнему продолжаются беспорядки, несмотря на недавнее подписание мирного договора между 14 вооруженными группировками и правительством страны.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSCA) осудила нарушение условий подписанных мирных соглашений группировкой «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC).

Хотя количество столкновений значительно уменьшилось, тем не менее Миссия ООН в ЦАР заявила, что в стране каждую неделю происходит от 50 до 70 случаев нарушений мирного договора. Как сообщается, беспорядки в провинции Северное Бирао, находящейся на северо-востоке страны, организовываются двумя группировками: «Движение центральноафриканских освободителей за справедливость» (MLCJ) и «Патриотический фронт возрождения в ЦАР» (FPRC). Вследствие бесчинств более 24 000 местных жителей пришлось покинуть свои дома.

Ранее Миссия ООН провела операцию против группировки 3R (Return, Reclamation, Rehabilitation — Возвращение, Преобразование, Восстановление) в районе Каруи на северо-западе страны.

Однако отмечается, что граждане по-прежнему испытывают беспокойство, несмотря на подписанные мирные соглашения.