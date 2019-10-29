Аддис-Абеба, , 19:06 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу провел консультации с делегацией Европейского парламента в составе 17 человек, которая накануне прибыла в Эфиопию. Стороны обсудили текущую всеобъемлющую реформу в Эфиопии и пути укрепления стратегических связей между Европейским союзом и Африканским Рогом. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Министр иностранных дел отметил, что серия визитов членов парламента свидетельствует о прочных связях между ЕС и Эфиопией. Он проинформировал делегацию о внутригосударственной программе экономических реформ, начатой для стимулирования экономического роста, а также о мерах, принимаемых для расширения политического пространства и построения демократии в стране.

Министр также рассказал делегатам об усилиях Эфиопии по континентальному и региональному миростроительству и поблагодарил ЕС за его беспрестанную помощь в области развития и за гуманитарную помощь усилиям, предпринимаемым для обеспечения мира и стабильности в Эфиопии и регионе.

В заключение министр иностранных дел призвал ЕС продолжать оказывать помощь в развитии демократии в Эфиопии, а также призвал их поощрять инвестиции в Эфиопию со стороны государств-членов Европейского союза.