Хмеймим, Сирия, , 17:17 — REGNUM От взрыва неустановленного устройства рядом с бронеавтомобилями РФ на погранпереходе в Сирии российские военные не пострадали, сообщил 29 октября журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

Кроме того, представители Центра опровергли факт обстрела российской военной полиции на сирийско-турецкой границе.

По информации Минобороны РФ, в ходе подготовки к встрече российских и турецких военных на погранпереходе Дербисия рядом с российскими бронеавтомобилями сработало неустановленное безоболочечное взрывное устройство. Техника также не пострадала.

Плановая встреча с турецкими военными прошла в штатном режиме. Российская сторона считает этот инцидент попыткой провокации со стороны неустановленных лиц.

«29 октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы, рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочечного взрывного устройства», — сказал представитель Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября СМИ сообщили об обстреле турецкими военными российской военной полиции. При этом утверждалось, что двое российских военных получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкая армия обстреляла российскую военную полицию в Сирии — СМИ