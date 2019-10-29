Багдад, , 16:55 — REGNUM По информации правительства Ирака, общее число погибших в ходе беспорядков с начала октября превысило 250 человек, 29 октября передает агентство Reuters.

Протесты в Ираке в первой половине октября принесли не менее 200 жертв среди гражданского населения. Остальные жертвы зафиксированы в разных городах Ирака после возобновления протестов 25 октября.

В настоящий момент беспорядки продолжаются в Ираке и большинстве городов юга Ирака. В Кербеле за ночь с 28 на 29 октября погибли 14 участников антиправительственных протестов.

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