Дамаск, , 16:26 — REGNUM Турецкая армия обстреляла пограничный переход Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке. В этот момент на погранпереходе находилась колонна российской военной полиции. Об этом сообщает сегодня, 29 октября, сирийское телевидение.

По данным сирийского телевидения, обстрел велся из минометов и артиллерии. Пострадали шесть человек. Кто именно пострадал не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция договорились о совместном патрулировании сирийско-турецкой границы на северо-востоке Арабской республики. К патрулированию также привлечены сирийские войска.