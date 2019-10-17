Киев, , 14:40 — REGNUM Украинский ракетный катер «Прилуки» вместе с румынским корветом «Контр-адмирал Хорию Мачеллариу» и американским эсминцем «Портер» провели совместную тренировку в Чёрном море, сообщили 17 октября в пресс-центре командования Военно-морских сил (ВМС) Украины.

В сообщении говорится, что целью тренировки было повышение совместимости, совершенствование навыков и действий экипажей в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве начались первые украино-британские военные учения Warrior Watcher — 2019. В течение девяти дней британские инструкторы будут обучать боевиков ВСУ.

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