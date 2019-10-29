Киев, , 14:40 — REGNUM Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина опубликовал открытое письмо к руководству скандально известного сайта «Миротворец» 29 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник попросил не публиковать личные данные представителей России, участвующих в работе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), поскольку это мешает защищать интересы Украины.

«В течение сентября-октября 2019 министерство юстиции Украины и ЕСПЧ получили несколько писем от правительства РФ, в которых утверждается, что после устных слушаний по данному делу в базу данных центра «Миротворец» были включены представители России в ЕСПЧ», — рассказал он.

Лищина отметил, что Россия расценила данные действия как запугивание и давление, а также потребовала, на основании этого, прекратить рассмотрение дела «Украина против России» №20 958/14.

«С целью эффективной защиты Украины в ЕСПЧ обращаюсь с просьбой воздержаться от публикации информации о некоторых лицах, которые представляют РФ…» — написал заместитель министра юстиции.

Напомним, сайт «Миротворец» публикует личные данные «врагов Украины». После публикаций данных на скандальном сайте, на Украине были убиты, в частности, известный писатель Олесь Бузина и политик Олег Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент не может закрыть «Миротворец», поскольку у него нет для этого полномочий.

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