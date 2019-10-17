Киев, , 16:23 — REGNUM

Верховная рада Украины не имеет полномочий по закрытию сайтов, в частности сайта «Миротворец». Об этом 17 октября в Киеве на брифинге заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя просьбу зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро закрыть сайт.

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, потому что закрывать такие и информационные сайты, у нас нет (полномочий — ред.). Уверен, такие полномочия и не нужны Верховной раде», — сказал Разумков.

Он также отметил, что ему известны факты того, что сайт «Миротворец» публикует персональные данные граждан, которые несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

«Но мне очень хотелось бы, чтобы все средства массовой информации и не только массовой информации, работали исключительно в законодательном поле нашего государства и не вредили интересам нашего государства. Если обращаются такие уважаемые мониторинговые миссии, то не обращать на них внимания тоже некорректно и неправильно», — подытожил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Моро в ходе заседания комитета Верховной рады по свободе слова призвал Киев закрыть сайт «Миротворец». В 2018 году МИД Германии также просил украинские власти закрыть сайт после того, как в его базу попал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Это произошло после того, как Шредер признал правомерность присоединения Крыма к России.