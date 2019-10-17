Киев, 17 октября 2019, 16:23 — REGNUM
Верховная рада Украины не имеет полномочий по закрытию сайтов, в частности сайта «Миротворец». Об этом 17 октября в Киеве на брифинге заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, комментируя просьбу зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамина Моро закрыть сайт.
Он также отметил, что ему известны факты того, что сайт «Миротворец» публикует персональные данные граждан, которые несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре зампредседателя мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Моро в ходе заседания комитета Верховной рады по свободе слова призвал Киев закрыть сайт «Миротворец». В 2018 году МИД Германии также просил украинские власти закрыть сайт после того, как в его базу попал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Это произошло после того, как Шредер признал правомерность присоединения Крыма к России.