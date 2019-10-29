Сухум, , 11:16 — REGNUM Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о председателе Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, согласно которому во главе комитета назначен Гурам Инапшба. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба президента Абхазии.Ранее с 2013 года Инапшба занимал должность старшего специалистп отдела безопасности ЗАО «Аквафон-GSM».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября вновь избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новую структуру правительства, реорганизовав и переименовав ряд министерств.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии реорганизовал и переименовал ряд министерств