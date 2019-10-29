Джакарта, , 10:21 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что государство под руководством президента Джоко Видодо стремится освободиться от среднего уровня дохода, сообщает Kompas.

«Мы хотим, чтобы Индонезия освободилась от этой ловушки, перестала быть страной со средним уровнем дохода. Мы хотим, чтобы Индонезия стала страной с высоким уровнем дохода», — заявил Маруф Амин.

По словам вице-президента, основной программой администрации Джоко Видодо будет улучшение качества человеческих ресурсов, чтобы они имели высокую конкурентоспособность. Таким образом, индонезийский народ сможет выполнять работу, требующую специальных знаний и увеличения доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии отправился с рабочим визитом в провинцию Западное Папуа.

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