29 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Никто не может рассчитывать на приз в Сирии. Нет никаких причин, которые могли бы оправдать присутствие войск США в Сирии. Президент Трамп должен прекратить уступать истеблишменту и, наконец, вывести войска.

Александр Белов, , 10:16 — REGNUM Сообщается, что лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии в минувшие выходные. Новость о ликвидации главаря террористов появилась через день после публикации сообщения о возвращении американских солдат на базу, расположенную на севере Сирии, пишет Джеррод Лэйбер в статье для издания The Hill.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Миссия по ликвидации аль-Багдади принесла тактический успех. Однако данная миссия никак не повлияет на ситуацию в сфере безопасности в Сирии. Вернув войска обратно в Сирию, президент США Дональд Трамп вновь подвергнул жизнь американских солдат ненужному риску.

Издание The Washington Post сообщило, что сенатор Линдси Грэм и официальные представители Пентагона, вспомнив о прошлом желании Трампа экспортировать нефть со Среднего Востока, напомнили президенту о нефти, чтобы убедить его отправить войска обратно в Сирию. Но данный аргумент — это простая уловка. Вашингтонский истеблишмент не хочет покидать Сирию, и это никак не связано с нефтью. Американская элита не хочет жить в мире, в котором США даже не пытаются руководить шоу.

Пентагон Vilingstore.net

Решение о возвращении войск в Сирию — это ошибка. Не существует никакого чёткого обоснования с точки зрения безопасности. В этой стране нет ничего, что мы могли бы получить, никакого геополитического приза. Вывод войск — это единственно правильное решение.

Вашингтонские ястребы обеспокоены присутствием на территории Сирии российских войск, которые ранее получили официальное приглашение из Дамаска. Вывод американского контингента ошибочно воспринимается как капитуляция перед президентом России Владимиром Путиным. Также считается, что вывод войск приведёт к увеличению российской мощи по отношению к США. Критики также ошибочно утверждают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может вновь восстановить позиции после своего краха и превратиться в угрозу для США. Ни одна из указанных причин не может послужить достаточным основанием для сохранения военного присутствия США в Сирии.

Россия имеет давние отношения с Сирией и географически расположена гораздо ближе к Сирии, чем США. Президент САР Башар Асад официально пригласил российские войска, чтобы они помогли ему одержать победу в сирийском конфликте. Маловероятно, что Сирия утратит поддержку России в ближайшее время. Одного этого уже достаточно для того, чтобы превратить Сирию в неподходящую арену для конкуренции с русскими.

Кроме того, Сирия представляет собой бедное и раздробленное государство. Дамаск получает ограниченные доходы от продаж нефти и газа. Маловероятно, что Дамаск предоставит своим партнёрам доступ к углеводородам, учитывая, что они крайне нужны Дамаску для реконструкции страны. Всё, что Сирия может дать внешним игрокам, — это возможность принять участие в межконфессиональной гражданской войне. Если Россия хочет увязнуть на Ближнем Востоке, США не должны ей мешать.

Опасения по поводу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также преувеличены и не могут послужить достаточным обоснованием для сохранения войск на территории Сирии. Действительно, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не исчезло, можно сказать, что оно никогда не исчезнет. Военные операции не приведут к полной ликвидации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Высадка американских солдат Media.defense.gov

Между тем местные силы вполне могут справиться с тем, что осталось от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо Дамаска в сирийском конфликте участвуют Москва, Тегеран и Анкара — все они выступают против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и больше США заинтересованы в том, чтобы предотвратить восстановление террористической группы. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой региональную угрозу, поэтому и относиться к данной группировке нужно соответствующим образом.

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Когда возникнет реальная угроза со стороны региона, только тогда США стоило бы задуматься об ответных действиях. При этом необязательно отправлять сухопутные войска. Разведывательные возможности США позволяют Вашингтону контролировать ситуацию на расстоянии и наносить удары с безопасной дистанции при наличии соответствующих юридических полномочий. Также допустимы разовые спецоперации, наподобие той, в ходе которой удалось ликвидировать главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но опять же при наличии надлежащих юридических полномочий.

Никто не может рассчитывать на приз в Сирии. Нет никаких причин, которые могли бы оправдать присутствие войск США в Сирии. Президент Трамп должен прекратить уступать истеблишменту и, наконец, вывести войска.