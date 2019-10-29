Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM Руководитель Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев вновь подверг критике главу Бурятии Алексея Цыденова на своей странице в «Фейсбук». На этот раз священнослужителю не понравились походы политика в буддийский храм на Лысой Горе в Улан-Удэ, не входящий в структуру сангхи.

«Говорят, что на Лысой Горе черти устроили шабаш. Говорят, там, в ресторане Цынгуева у ученика и спонсора нашего оппонента Еши Лодоя, Цыденов любит угощать гостей. Если так, здесь уже раскол», — написал он.

Позже в комментариях Дамба Аюшеев добавил, что настоятельно просил Цыденова, в бытность того исполняющим обязанности главы, не подниматься на Лысую Гору ещё раз.

«И тут, на тебе, на празднование Сагаалха, он, забывшись или как, выдавая себя открыто, говорит о выделении Цынгуеву денег на развитие его фирмы «Ажур-текс». Возможно, он поступил очень мужественно или глупо, чтоб вывести меня из себя», — отметил глава буддистов, вновь напомнив ранее невыполненное главой обещание помочь сангхе с оборудованием для обработки шерсти и «бездействие по бедственному положению бурятского языка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава буддистов обвинил Цыденова в действиях, направленных против политики президента России Владимира Путина. По его словам, чиновник не оказал помощи при создании инфраструктуры вокруг социальных отар, которые были созданы на средства президента. Из-за этого теперь приходится выкидывать шерсть овец, которую можно было бы использовать.

Читайте также:

Лидер буддистов России: в Бурятии идут против политики президента РФ

«Буддисты не объявляют войны» — хамбо-лама о конфликте с главой Бурятии