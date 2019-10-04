Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев обрушился с критикой главы Бурятии Алексея Цыденова. Как сообщается в официальном комментарии, чиновник не оказал помощи при создании инфраструктуры вокруг социальных отар, которые были созданы на средства президента России Владимира Путина.

По его словам из-за этого теперь выкидывается шерсть овец, которую можно было бы использовать для шитья одежды для детей и в парфюмерии.

«Также не используются в полном объеме шкуры овец, из которых можно делать отличные теплые изделия, причём при этом создавая производственные места для сотен людей в сельской местности, где и находятся наши основные дацаны», — отметил Дамба Аюшеев.

Наконец, Алексей Цыденов, по его мнению, не оказывает никаких мер по улучшению ситуации в изучения бурятского языка, на котором разговаривает всё меньше жителей Бурятии.

«Таким образом, я считаю, руководство Республики Бурятия идет против проводимой Президентом России политики, не поддерживая Президента по основным вопросам развития территорий», — подчеркнул он.

При этом досталось и предыдущим руководителям республики — Леониду Потапову и Вячеславу Наговицыну. По словам священнослужителя, они также не предпринимали никаких усилий по улучшению жизни людей во вверенном им регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство сангхи договорилось с республиканскими властями о выпуске газеты «Буряад Унэн» не только на литературном бурятском языке, но и на районных диалектах. Впрочем, это встретило резкую критику со стороны бурятских учёных.

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