Додома, , 08:34 — REGNUM Правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International выпустили два новых доклада, предупреждающих о «сокращении пространства для свободы выражения мнений» в Танзании. Об этом передает ВВС Africa.

В докладах сообщается, что новые законы, принятые с тех пор, как президент Джон Магуфули пришел к власти в 2015 году, запрещали репортажи и ограничивали работу СМИ, неправительственных организаций и оппозиционных групп.

Законы привели к аресту по меньшей мере дюжины журналистов и закрытию, отстранению или штрафным санкциям по отношению к более чем десяти газетам и радиостанциям по различным обвинениям, начиная от публикации поддельных новостей и заканчивая мятежом, сообщают правозащитники.

«Поскольку президент Магуфули отметит четыре года нахождения в должности в следующем месяце, поэтому он должен тщательно обдумать историю своего правительства на факт безжалостного нарушения прав человека в стране», — сказал Роланд Эболе, эксперт Amnesty International в Танзании, на мероприятии о свободе СМИ, прошедшем в столице Кении, Найроби.

«Его правительство должно отменить все репрессивные законы, используемые для подавления инакомыслия, и срочно положить конец запретам и систематическим нарушениям прав человека», — добавил он.

Обе организации призвали правительство Танзании немедленно и безоговорочно снять все обвинения против журналистов и политиков, которые были арестованы «просто за осуществление своих прав на свободу выражения мнений и свободу собрания». В их число входит Эрик Кабендера, ведущий журналист-расследователь, который писал для многих международных СМИ, включая британскую газету Guardian, которому были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и руководстве преступной организацией.

Случаи, подобные случаю Кабендере, вызвали страх среди всех представителей отрасли, и многие журналисты рассказывали ВВС, что они боятся освещать противоречивые истории, опасаясь мести. Еще один известный случай — Азори Гванда, который исчез в ноябре 2017 года во время расследования серии убийств и исчезновений в его общине в прибрежном районе Кибити. Несмотря на давление со стороны правозащитных организаций, начало расследования было отложено, отмечают журналичты.

«То, что мы видели за последние три года, — это усиление репрессий против средств массовой информации с использованием различных инструментов от ограничительного законодательства до проблемных нормативных актов… Мы очень обеспокоены условиями, в которых в настоящее время работают танзанийские журналисты», — заявил Мутоки Мумо, представитель стран Африки к югу от Сахары в Комитете по защите журналистов (КЗЖ) на мероприятии, проходившем в столице Кении Найроби.

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