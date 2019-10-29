Хмеймим, Сирия, , 06:00 — REGNUM Сирийские военные при помощи российских инженеров навели понтонный мост через Евфран в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил советник Вооруженных сил России в САР Иван Полтеев в беседе с журналистами.

«Мост позволит наладить нормальное транспортное сообщение между центральной частью Сирии и восточными провинциями, улучшить гуманитарную ситуацию в регионе и способствовать развитию промышленности в Заевфратье», — заявил он.

Полтеев подчеркнул, что также переправа позволит сирийским войскам оперативно перебрасывать силы на другой берег Евфрата для борьбы с оставшимися там боевиками незаконных формирований. Отмечается, что ранее существовавший мост был уничтожен террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Омар Хайдар заявил, что мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре планируют построить к 25 октября. Он подчеркнул, что мост предполагалось ввести в эксплуатацию раньше, однако строительству мешал уровень подъема воды и повышение скорости течения.

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